Novo Nordisk poursuit le fabricant d'une copie d'un traitement anti-obésité
information fournie par Boursorama avec AFP 09/02/2026 à 17:35

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé lundi lancer des poursuites judiciaires contre une chaîne américaine de produits de santé pour qu'elle cesse définitivement de vendre des copies de son médicament anti-obésité Wegovy.

Samedi, Hims & Hers a indiqué dans un communiqué publié sur X avoir "décidé de cesser de proposer" la copie de la version en comprimé du médicament de Novo Nordisk, après des "échanges constructifs avec les acteurs du secteur".

Malgré cette décision, le laboratoire danois lance des poursuites judiciaires pour violation de brevet, affirmant que Hims & Hers continue de commercialiser la version injectable du Wegovy.

"Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et cherche à obtenir des dommages-intérêts", écrit-il dans un communiqué.

"Hims continue de fabriquer illégalement des versions injectables composées à partir de principes actifs non authentiques, et ces contrefaçons mettent en danger la santé et le bien-être des patients", ajoute le laboratoire.

Les poursuives intentées par Novo Nordisk "constituent une attaque flagrante d'une entreprise danoise contre des millions d'Américains qui dépendent de médicaments composés pour accéder à des soins personnalisés", a réagi la société américaine sur X.

Novo Nordisk avait annoncé dès jeudi qu'elle engagerait des poursuites judiciaires contre Hims & Hers, qui commercialisait des versions moins chères du médicament.

L'action de Novo Nordisk, l'une des plus grandes entreprises européennes en termes de capitalisation boursière, progressait de plus de 5%, à environ 311 couronnes, en fin de journée à la Bourse de Copenhague.

Le cours de l'action de la société a fortement chuté la semaine dernière après qu'elle a averti d'une baisse de son chiffre d'affaires aux États-Unis, la concurrence accrue faisant chuter les prix.

Le laboratoire pharmaceutique danois n'a commencé à commercialiser le Wegovy sous forme de comprimés que le mois dernier, après avoir reçu l'approbation de la FDA (Food and Drug Administration) américaine, mais Hims & Hers a rapidement lancé la publicité pour des versions moins chères.

La capacité de production limitée de ce médicament phare avait conduit la FDA à autoriser temporairement les pharmacies à commander des préparations magistrales ou des génériques de Wegovy et d'Ozempic, un autre médicament de Novo Nordisk pour traiter le diabète.

Cette autorisation a expiré le 22 mai dernier, mais Novo Nordisk se plaint de la disponibilité persistante de génériques de ses médicaments.

