Louis Bert quitte Dorval AM

Louis Bert quitte la société de gestion Dorval Asset Management après l’avoir co-développé pendant 16 années aux cotés de son fondateur Stéphane Furet, et de Jean-François Baralon, directeur général de Dorval AM, ces quatre dernières années.

Louis Bert, qui était directeur général délégué et co-directeur des gestions de Dorval AM, confie la gestion des fonds Dorval Convictions et Dorval Convictions PEA à son équipe composée de Sophie Chauvellier, Gustavo Horenstein et François-Xavier Chauchat.

« Il est temps pour moi de prendre un peu de recul et de me consacrer à mes activités personnelles et à mon entourage pleinement à partir de tout début janvier 2024 » , a indiqué Louis Bert dans un communiqué du gestionnaire affilié à Natixis Investment Managers.

Dorval AM gérait 1,2 milliard d’euros fin septembre 2023.

