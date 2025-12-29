Lotus Technology bénéficie d'un investissement de 23 millions de dollars de la part d'ECARX Holdings

29 décembre - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de véhicules électriques Lotus Technology LOT.O sont en hausse de 3,4 % à 1,36 $ en préouverture

** LOT annonce un investissement stratégique de 23 millions de dollars de la part de la société de technologie automobile ECARX Holdings ECX.O .

** ECX accepte de souscrire à 16 788 321 actions ordinaires nouvellement émises de LOT au prix de 1,37 $US par action ordinaire

** Le placement privé devrait être clôturé dans les 30 jours suivant la signature de l'accord de souscription, selon LOT

** Jusqu'à la dernière clôture, LOT a chuté d'environ 64 % depuis le début de l'année