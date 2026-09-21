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Lotus Bakeries grimpe, Jefferies entame son suivi à l'achat
information fournie par AOF 21/09/2026 à 12:17
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(Zonebourse.com) - L'action Lotus Bakeries grimpe ce lundi en Bourse dans le sillage d'une note de Jefferies qui initie à l'achat son suivi de la valeur.

Le titre du fabricant de biscuits belge prend actuellement 5,5% à 12 620 euros, alors que le BEL MID, l'indice bruxellois des moyennes capitalisations, avance de 0,6%.

"Lotus Bakeries demeure l'une des entreprises affichant la plus forte croissance du secteur européen des produits de grande consommation", fait remarquer le courtier américain dans une note de recherche diffusée dans la matinée.

Diversification en vue

"Sa marque Biscoff a vu sa croissance moyenne annuelle accélérer, passant de 15% sur les 10 dernières années à plus de 20% sur le premier semestre 2026", souligne Jefferies, qui fixe son objectif de cours à 15 000 euros, ce qui représente un potentiel haussier de l'ordre de 25%.

Grâce à l'augmentation de son taux de pénétration, à ses innovations produits et à son expansion géographique, Biscoff pourrait se hisser au rang de troisième biscuitier mondial, contre cinquième aujourd'hui, prédit le broker.

Et si l'action s'inscrit en hausse de 53% depuis le début de l'année, elle accuse encore une décote de 44% par rapport à ses comparables en tenant compte de la croissance du résultat opérationnel du groupe, fait-il valoir.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 12:17:00.

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