Lors d'une collision avec un ballon météorologique en octobre, les pilotes de United ont été aspergés de verre, selon l'enquête
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 06:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de l'entreprise de ballons; paragraphes 11-12) par David Shepardson

Les pilotes d'un avion de United Airlines UAL.O frappé par un ballon météorologique apparent lors d'un vol le 16 octobre près de Moab, dans l'Utah, ont été aspergés de verre avant d'effectuer un atterrissage d'urgence, a déclaré jeudi le National Transportation Safety Board (bureau national de la sécurité des transports).

WindBorne Systems a déclaré le mois dernier qu'il pensait qu'un de ses ballons avait heurté et fissuré le pare-brise du vol 1093 de United, un Boeing BA.N 737 MAX.

Le NTSB a déclaré que la trajectoire radar du ballon météorologique WindBorne de longue durée et de haute altitude correspondait à la trajectoire de l'avion de United. Le ballon avait quitté Spokane (Washington) la veille, passant au-dessus de l'Oregon et du Nevada, avant de pénétrer dans l'espace aérien au-dessus de l'Utah.

"L'impact a provoqué une pluie de morceaux de verre sur les deux pilotes. Le commandant de bord a subi de multiples lacérations superficielles au bras droit", a déclaré le NTSB.

Le copilote n'a pas été blessé.

Le commandant de bord a déclaré avoir remarqué un objet lointain à l'horizon, mais avant qu'il ne puisse en parler au copilote, il y a eu un impact important sur le pare-brise et une forte détonation.

Jennifer Homendy, présidente du NTSB, a déclaré le mois dernier que l'incident "aurait pu être vraiment dévastateur pour l'avion et les personnes à bord."

On a d'abord craint que les dommages aient pu être causés par des débris spatiaux. Des études gouvernementales antérieures ont suggéré que le risque que des débris frappent des avions à réaction en vol était très faible.

Les pare-brise des avions sont multicouches afin d'éviter une perte de pression dans la cabine s'ils sont endommagés en vol.

Le NTSB a indiqué que l'avion avait décollé de Denver avec 112 passagers et membres d'équipage. Le commandant de bord a déclaré une urgence et s'est dérouté en toute sécurité vers Salt Lake City. Les passagers ont été transportés à bord d'un autre avion vers Los Angeles plus tard dans la journée.

WindBorne a déclaré précédemment avoir effectué plus de 4 000 lancements et avoir déposé une notification auprès de l'administration fédérale de l'aviation pour chaque lancement.

WindBorne a "mis en œuvre quatre mesures de sécurité supplémentaires afin de réduire davantage la possibilité d'interactions futures entre l'avion et le ballon et d'atténuer les dommages en cas de nouvel impact", a déclaré la société jeudi.

La société a également indiqué qu'elle avait réduit d'environ 50 % le temps passé dans les bandes d'altitude commerciales primaires pour l'ensemble de sa flotte et qu'elle fournissait toutes les deux heures des rapports automatisés par courrier électronique pour tous les ballons se trouvant dans certaines zones.

Valeurs associées

BOEING CO
179,460 USD NYSE -3,34%
UNITED AIRLINES
90,0500 USD NASDAQ -1,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

