Loomis Sayles nomme une responsable de l'ESG

(NEWSManagers.com) - L'affilié de Natixis Investment Managers, Loomis Sayles, a nommé ce mardi Colleen Denzler au poste de responsable de l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Basée à Boston, elle est rattachée au directeur des investissements David Waldman. Dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera entre autres les initiatives ESG de Loomis Sayles, travaillera avec diverses équipes pour affiner les priorités, buts, critères et métriques ESG et incorporer les critères ESG dans les process d'investissement.

Colleen Denzler s'occupait précédemment de l'intégration de l'ESG chez Smith Capital Investors. Elle a été responsable des investissements de First Affirmative Financial Network, un conseiller en investissements financier américain focalisé sur les investissements durables. Colleen Denzler a par ailleurs occupé des postes de gérante de fonds chez Calvert, Janus Henderson, où elle a été responsable de la stratégie obligataire, et American Century Investments, où elle a aussi travaillé comme directrice des fonds monétaires.