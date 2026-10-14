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Lonza relève ses objectifs de moyen terme, Jefferies et Stifel toujours à l'achat
information fournie par AOF 14/10/2026 à 09:55

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(Zonebourse.com) - Lonza se distingue à la Bourse de Zurich peu après l'ouverture ( 1,84%, à 576,80 francs suisses). Le groupe a profité de sa journée investisseurs pour faire le point sur sa stratégie et relever certains de ses objectifs financiers de moyen terme.

Le spécialiste du développement et de la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques a indiqué avoir réussi en moins de deux ans à achever sa transformation pour devenir un "CDMO pure-player" (acteur purement spécialisé), à la suite de la sortie de l'activité Capsules & Health Ingredients et d'autres cessions.

Pour le troisième trimestre, Lonza a indiqué que la bonne dynamique se poursuivait et a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026, telles que relevées à l'issue du premier semestre. Le groupe vise une croissance de ses ventes de 11 à 12%, à taux de change constant, et une marge d'Ebitda core de 33 à 34%. L'impact négatif des changes est toujours attendu entre 2 et 3% sur la croissance des ventes.

Les objectifs à moyen terme

La société a relevé ses ambitions de rentabilité à moyen terme, pas ses objectifs de croissance. A taux de change constants, la croissance organique reste prévue entre 10 et 13%. Le nouvel objectif concerne la marge, qui devrait se situer dans la partie haute de la fourchette de 30 à 40%, ce qui implique une progression de 400 à 500 points de base.

Jefferies a apprécié ces commentaires et précise que la visibilité sur la croissance est soutenue par 25 projets majeurs et que l'ensemble des projets nécessaires à la croissance jusqu'en 2030 est déjà en phase de montée en puissance ou proche de son achèvement. La recommandation est à acheter, avec une cible de cours de 781 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 38%.

Pour Stifel, l'amélioration de la marge reposera sur la maturation des projets de croissance, les améliorations commerciales et opérationnelles ainsi que sur une meilleure absorption des frais généraux, plutôt que sur les prix. Enfin, les analystes soulignent que la présentation de Lonza ne précise pas l'année à laquelle les objectifs doivent être atteints et que la génération de trésorerie doit rester un point de vigilance. L'avis est néanmoins à l'achat, avec une cible de 650 francs suisses.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 09:55:00.

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