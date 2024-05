Lonza maintient ses objectifs pour 2024 malgré un début d'année plus lent

Le groupe suisse Lonza, un des grands fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, maintient ses objectifs financiers pour 2024 malgré un début d'année "plus lent", annonce-t-il mardi sans donner d'indications chiffrées sur ses résultats trimestriels.

( AFP / STEFAN WERMUTH )

Dans un communiqué, le groupe a évoqué une bonne dynamique des composants biologiques durant le premier trimestre, précisant toutefois que la demande a été "plus faible" au niveau des essais cliniques, même s'il observe des "premiers signes de reprise dans le financement des biotechs".

L'an passé, les sociétés de biotechnologie avaient été affectées par le durcissement des conditions de financement avec la hausse des taux d'intérêt, se répercutant sur la demande de substances que leur fournit Lonza pour les essais cliniques.

Le groupe a en revanche bénéficié d'une demande "solide" pour les petites molécules. Lonza, qui fabrique aussi des enveloppes de médicaments, a en revanche évoqué une performance plus faible qu'attendu dans sa division de capsules et ingrédients de santé en raison à la fois d'une moindre demande dans les marchés occidentaux pour les capsules dures de médicaments et d'un affaiblissement des marges dans ses activités de neutraceutique.

Le groupe ne donne aucun détail chiffré sur son chiffre d'affaires, sa marge ou son bénéfice net, fournissant seulement un point sur la marche des affaires au premier trimestre.

En dépit de ce début d'année, il s'attend à "une normalisation" de ses performances au cours du premier semestre, explique-t-il dans le communiqué. Pour 2024, il vise toujours des ventes stables hors effets de changes par rapport à l'année précédente et une marge brute d'exploitation de l'ordre de 25% à 29%.

"Nous avons fait de bons progrès au premier trimestre", a affirmé Albert Baehny, son directeur général par intérim, cité dans le communiqué. Il mentionne entre autres l'acquisition d'un site de production aux Etats-Unis auprès du groupe suisse Roche.

En mars, Lonza avait dévoilé qu'il allait débourser 1,2 milliard de dollars pour racheter ce site à Vacaville, en Californie, qui doit lui permettre de se renforcer dans la fabrication de composants biologiques.