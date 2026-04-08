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Longeveron progresse grâce à l'obtention d'un brevet chinois pour un test de cellules souches
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril -

** Les actions de Longeveron LGVN.O augmentent de 6 % à 1,23 $ avant la mise sur le marché

** L'entreprise de biotechnologie a obtenu un brevet en Chine couvrant des tests qui mesurent la force et la qualité de ses produits à base de cellules souches, élargissant ainsi sa protection mondiale par brevet

** Le brevet, valable jusqu'en 2041, couvre les tests de puissance des cellules souches mésenchymateuses, qui sont des cellules souches adultes utilisées pour aider à réparer les tissus et à réduire l'inflammation - LGVN

** Les tests s'appliquent aux cellules souches dérivées de la moelle osseuse, de la graisse, du sang, des organes et des cellules souches fabriquées en laboratoire, ce qui permet de garantir l'innocuité et l'efficacité des thérapies

** Le brevet s'ajoute à son portefeuille international de 52 brevets

** La principale thérapie expérimentale de Longeveron est testée pour la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques pédiatriques rares et la fragilité liée à l'âge

** L'action a presque doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

LONGEVERON RG-A
1,1675 USD NASDAQ +6,14%
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