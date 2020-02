Longchamp Asset Management muscle son offre

(NEWSManagers.com) - Longchamp Asset Management s' apprête à lancer un fonds crédit value qui sera géré par Jean Fau, un ancien de Chenavari qui a rejoint la société de gestion française en début d' année.

Ce fonds, pour lequel la boutique a demandé une extension de son agrément aux CoCo, naîtra avec 45 millions d' euros de capitaux d' amorçage. Dénommé Longchamp Solferino Credit Fund, il se concentrera sur le marché du crédit high yield européen et aura la possibilité d' investir dans les marchés émergents. La sélection de titres se fera en fonction d' une approche value.

Ce nouveau produit viendra compléter l' offre " maison " de Longchamp Asset Management, qui se compose de trois autres fonds représentant un total de 35 millions d' euros d' encours. Ces fonds sont gérés par le fondateur David Armstrong et son équipe.

Dalton, un partenaire privilégié

Longchamp Asset Management propose aussi une gamme de fonds externes, appelée elle aussi à s' agrandir. La société de gestion va prochainement lancer un fonds Ucits sur les actions indiennes géré par Dalton Investments, une société de gestion californienne spécialiste des actions asiatiques. Longchamp Dalton India Ucits Fund donnera aux investisseurs européens accès à une stratégie qui existe depuis 2014 aux Etats-Unis.

Dalton Investments est le partenaire privilégié de Longchamp AM pour les stratégies asiatiques. La société française propose déjà deux stratégies du gestionnaire américain au format Ucits : un fonds actions asiatiques avec une approche long/short (93 millions de dollars) et un fonds long-only sur les actions japonaises (105 millions d' euros).

Ce partenariat est un héritage de la plate-forme FundLogic Alternatives de Morgan Stanley dédiées aux stratégies alternatives Ucits, dont David Armstrong s' occupait avant de lancer Longchamp AM en 2013. Cette plate-forme a été liquidée en 2018, mais la société de gestion a conservé des relations commerciales avec une partie maisons qui travaillaient avec Morgan Stanley.

Longchamp propose ainsi les offres de gestion alternative de trois autres sociétés : l' américaine TCW et les suédoises Lynx et IPM. Mais elle ne travaille en délégation de gestion qu' avec Dalton, qui est aussi son plus gros client. L' ensemble des fonds de gérants tiers représente environ 300 millions d' euros d' encours, dont plus des deux tiers sont investis sur des stratégies Dalton.

La boutique française propose enfin des solutions sur mesure (fonds dédiés, produits structurés...) aux banques d' investissement et investisseurs institutionnels, ce qui représente environ 150 millions d' euros, et de la gestion privée (100 millions d' euros).

Le milliard d'euros d'encours devrait être atteint en 2020

A fin 2019, les encours de Longchamp AM s' élèvent à 608 millions d' euros. " Nous prévoyons d' atteindre le milliard d' euros notamment avec les lancements des fonds Longchamp Solferino Credit Fund et Longchamp Dalton India UCITS Fund, et la mise en place de solutions dédiées à des investisseurs institutionnels " , annonce David Armstrong.

Ces encours sont gérés principalement pour une clientèle française. Mais la société couvre aussi des pays étrangers, notamment l' Italie, grâce aux liens de David Armstrong avec le pays. Il y a notamment travaillé plusieurs années lorsqu' il était à la Société Générale.

La société compte encore se développer en Italie grâce à l' arrivée d' Alice Petrucci en novembre dernier pour couvrir le marché français en remplacement de Sarah Alfandari, qui rejoint Dalton. Mais elle s' occupera aussi de la Péninsule dont elle est originaire. Longchamp AM vient d' ailleurs d' enregistrer ses fonds auprès d' Allfunds.

La société veut aussi se faire mieux connaître en France des sélectionneurs et acheteurs tier 1 et tier 2. Côté offre, la société va mettre l' accent sur ses fonds maison et continuer à vendre les fonds de ses partenaires actuels. Elle ne cherche pas activement de nouveaux partenaires, ne voulant pas se disperser. Mais " nous gardons un état d' esprit agile " , prévient Alice Petrucci, et la société saisira les opportunités si elles se présentent.