Long Lake va racheter Amex GBT pour 6,3 milliards de dollars dans le cadre d'un pari sur l'IA appliquée au secteur du voyage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société d'investissement et de technologie Long Lake a annoncé lundi qu'elle allait racheter l'agence de voyages d'affaires American Express Global Business Travel pour 6,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, pariant sur le fait que l'intelligence artificielle peut redéfinir l'avenir du secteur.

La confiance dans les transactions montre des signes d'amélioration alors que les marchés reviennent à la normale après les fluctuations brutales observées dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre en Iran.

Amex GBT, une société de logiciels et de services spécialisée dans les voyages, les notes de frais, les réunions et les événements, est exploitée par Global Business Travel Group GBTG.N .

Long Lake, avec le soutien des sociétés d'investissement General Catalyst et Alpha Wave, versera aux actionnaires d'Amex GBT 9,50 dollars par action, soit une prime de 60,2 % par rapport au cours de clôture de Global Business Travel le 1er mai, dernier jour de cotation complet avant la transaction.

L'opération impliquant Long Lake est un pari sur l'intelligence artificielle pour moderniser le secteur des voyages d'affaires. La société a acquis et s'est associée à des dizaines de prestataires de services, cherchant à stimuler la croissance et à améliorer l'expérience client grâce à sa plateforme propriétaire de transformation Nexus AI.

“L'avenir des voyages d'affaires sera défini par une collaboration fluide entre l'IA et les agents humains au service de chaque voyageur: des délais de réservation plus courts, une résolution proactive des imprévus et une gestion des voyages sans friction”, a déclaré Alex Taubman, directeur général de Long Lake, dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. Citi est le principal conseiller financier de Long Lake.