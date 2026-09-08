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Londres veut renforcer la défense aérienne de l'Ukraine avant l'hiver
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 10:15
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Le Royaume-Uni va fournir de nouveaux équipements militaires à Kiev afin de renforcer la protection de ses infrastructures, de sa population et de ses forces armées face aux attaques russes.

Londres annonce une contribution de 100 millions de livres sterling au dispositif de l'OTAN baptisé "PURL" (Prioritised Ukraine Requirements List), comprenant notamment des missiles Patriot (produits par Lockheed Martin et RTX) et "d'autres équipements de défense aérienne" qui seront livrés avant l'hiver.

Londres poursuit parallèlement son engagement à fournir plus de 120 000 drones à l'Ukraine cette année, dont 25 000 ont déjà été livrés. Le pays a également livré sa millionième munition d'artillerie de gros calibre et prévoit l'envoi de dizaines de milliers d'obus à longue portée supplémentaires dans les prochains mois.

Cette aide s'accompagne d'un soutien à la production militaire ukrainienne. Le groupe de défense MBDA, détenu par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), a été autorisé à communiquer des informations classifiées sur les composants britanniques du missile longue portée SCALP, également connu sous le nom de Storm Shadow, afin de permettre la mise en place de lignes d'assemblage locales en Ukraine.

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