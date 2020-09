Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres prêt à rediriger l'aide au développement vers la défense et le renseignement-The Times Reuters • 02/09/2020 à 09:35









LONDRES, 2 septembre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak envisage de réaffecter des milliards de livres sterling issus de l'aide au développement dans la modernisation du renseignement et de la défense de Grande-Bretagne, a rapporté mercredi le journal The Times. La Grande-Bretagne s'était engagée à consacrer 0,7% de son revenu national à des projets de développement, mais doit désormais revoir sa politique étrangère, de défense et de sécurité en raison des coûts engendrés par la crise sanitaire. L'aide au développement devrait être abandonnée ou redéfinie afin que l'argent puisse être dépensé dans un ensemble plus large de programmes, a précisé The Times. Le Trésor britannique n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. (Guy Faulconbridge; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

