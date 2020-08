Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Londres et Paris travaillent sur un nouveau plan pour fermer la route migratoire de la Manche Reuters • 11/08/2020 à 14:24









PARIS, 11 août (Reuters) - Le gouvernement français partage la volonté des Britanniques de rendre la Manche "impraticable" pour les traversées clandestines de migrants et les deux parties vont mettre en oeuvre un "nouveau plan opérationnel", a déclaré mardi le secrétaire d'Etat britannique à l'Immigration. Chris Philp, qui s'exprimait à l'ambassade britannique à Paris à l'issue d'une réunion qualifiée de "constructive" avec ses homologues français, a ajouté qu'il était trop tôt pour se prononcer sur des engagements financiers entre Paris et Londres. Le Sunday Telegraph rapportait ce week-end que la France allait demander au Royaume-Uni de verser 30 millions de livres (33,2 millions d'euros) pour financer les contrôles. "Nous avons réaffirmé notre engagement partagé et inébranlable de faire en sorte que cette traversée de la Manche soit impraticable", a dit le secrétaire d'Etat britannique, indiquant que la France allait se doter d'un coordinateur chargé de ce dossier. "Elle est facilitée par des bandes criminelles impitoyables et met des vies en danger", a ajouté Chris Philp, évoquant un "nouveau plan opérationnel". Mettant à profit une météo et des conditions de mer favorables, plusieurs centaines de personnes, dont des enfants et des femmes enceintes, ont franchi ces derniers jours les 33 km du pas de Calais séparant les côtes française et anglaise à bord de petites embarcations. (Sudip Kar-Gupta et Richard Lough version française Henri-Pierre André)

