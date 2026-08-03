Londian Wason prévoit de lever 79 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

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Londian Wason New Energy Tech prévoit de lever jusqu'à 79 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis, a annoncé lundi le fabricant chinois de feuilles de cuivre.