Lombard Odier : "s'attendre à une pentification de la courbe des rendements du Trésor américain"

(AOF) - "À l'approche du début du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale (Fed), les investisseurs devraient s'attendre à une pentification de la courbe des rendements du Trésor américain, qui retrouverait ainsi une configuration normale, mais sans la récession qu'une telle normalisation préfigure habituellement", expliquent Luca Bindelli, responsable de la stratégie d’investissement et Sami Pepin, stratège obligations chez Lombard Odier.

La pente de la courbe des taux montre la relation entre les rendements obligataires d'échéances différentes, typiquement celles à dix ans vis-à-vis de celles à deux ans. Les forces économiques et financières influencent et façonnent la courbe des taux et permettent d'expliquer son importance dans l'analyse des marchés financiers et des investissements.

D'ordinaire, l'écart entre les rendements des obligations de court et long terme se creuse à mesure que les échéances s'allongent, car les investisseurs exigent une compensation sous forme de rendements plus élevés, pour l'immobilisation de leurs liquidités pendant une période plus longue.

Historiquement, une inversion de la courbe des taux, avec des obligations de court terme qui présentent des rendements plus élevés que les obligations longues, a été un précurseur fiable de récession aux États-Unis, même si l'occurrence la plus récente sème quelque peu le doute.

"Aujourd'hui, la courbe des taux revient à une configuration normale après avoir été inversée durant plus de deux ans. Que cela signifie-t-il pour les investisseurs ?". C'est la question que se posent Luca Bindelli et Sami Pepin.

Selon eux, "les courbes de taux peuvent se normaliser de deux manières. Une "pentification baissière", où les taux d'intérêt de long terme augmentent plus rapidement que les taux de court terme, reflète souvent les attentes d'une croissance économique plus forte et/ou d'une inflation plus élevée.

À l'inverse, une "pentification haussière", où les taux de court terme baissent plus rapidement que les taux de long terme, se produit généralement lorsqu'une banque centrale réduit ses taux directeurs en réponse à un repli conjoncturel et/ou de la désinflation, comme c'est le cas aujourd'hui.

Les cycles d'abaissement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) de 1990, 2000, 2008 et 2020 se sont tous accompagnés d'une récession et d'une pentification haussière marquée de la courbe des taux (plusieurs points de pourcentage), c'est-à-dire d'une forte chute des rendements de court terme par rapport aux rendements de long terme.

"Pour autant, toutes les pentifications haussières ne sont pas équivalentes. Les épisodes n'ayant pas débouché sur une récession ont donné lieu à une réduction moyenne de 70 points de base (pb) seulement sur l'ensemble du cycle d'abaissement des taux, ce qui s'est traduit par une pentification plus modérée de la courbe des taux. Ces cas de figure sont assurément plus rares - seuls trois se sont produits depuis 1987", soulignent Luca Bindelli et Sami Pepin.

La résolution de l'incertitude entourant une possible récession de l'économie américaine aura des répercussions sur la courbe des taux.