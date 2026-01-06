 Aller au contenu principal
Lombard Odier Investment Managers nomme Jenö Szabo en tant que Head of Sales pour la Suisse
information fournie par AOF 06/01/2026 à 11:24

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce la nomination de Jenö Szabo en tant que head of sales pour la Suisse. Basé à Zurich, il rapporte à Bettina Ducat, co-responsable de Lombard Odier Investment Managers. Ayant rejoint Lombard Odier Investment Managers en décembre 2025, il est responsable du développement de l'offre de distribution de la société à Genève et Zurich. Il se chargera de consolider les partenariats et de proposer des solutions adaptées aux besoins des clients institutionnels et wholesale de Lombard Odier.

Avant de rejoindre LOIM, il a occupé plusieurs postes à responsabilité, en particulier au sein de Capital Group et Wellington Management.

