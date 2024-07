Lombard Odier IM lance la stratégie DataEdgeMarket Neutral

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers a annoncé le lancement de sa stratégie DataEdgeMarket Neutral et axée sur les placements alternatifs. " Cette stratégie combine l’analyse du big data et l’expertise en matière d’investissement systématique pour identifier les tendances qui caractérisent le comportement des consommateurs et leur incidence sur les prévisions de bénéfices des entreprises, afin de saisir les opportunités d’alpha au profit des investisseurs ", explique la société de gestion d’actifs.

L'univers d'investissement est actuellement centré sur les Etats-Unis et met l'accent principalement sur les petites et moyennes entreprises des secteurs de la consommation, de la technologie, de l'industrie et de la santé.

La stratégie suit près de 700 entreprises chaque jour afin de construire un portefeuille à contre-courant et diversifié de 200 à 250 titres actifs, dont les résultats pourraient selon Lombard Odier IM s'écarter des prévisions du marché, générant ainsi un potentiel d'alpha.

Lancée il y a trois ans, elle est proposée pour la première fois aux investisseurs externes, sous la forme d'un OPCVM.