Lombard Odier IM lance DOM Global Macro

(AOF) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce le lancement de DOM Global Macro – une nouvelle stratégie OPCVM liquide, diversifiée et à rendement absolu – alors qu’elle continue de renforcer et d’étendre son offre de produits alternatifs destinés aux clients institutionnels et privés. Lancée avec 100 millions de dollars d’encours, DOM Global Macro s'appuie sur une approche multi-stratégies, associant des stratégies systématiques propriétaires et des opérations de trading discrétionnaires pour construire un portefeuille diversifié à travers toutes les classes d'actifs.

"Avec le lancement de DOM Global Macro, nos clients bénéficient de la vaste expertise de l'équipe dans la gestion de stratégies macro multi-actifs visant un rendement absolu. Ce lancement marque une étape importante dans le renforcement de notre offre de produits alternatifs, à mesure que nous enrichissons notre gamme de stratégies différenciées visant à créer de la valeur de manière durable pour nos clients", a déclaré Jean-Pascal Porcherot, associé-gérant de Lombard Odier et co-responsable de LOIM.

Les membres de l'équipe DOM Global Macro possèdent plus de 75 ans d'expérience cumulée dans différents secteurs d'investissement. Dirigée par Valentin Petrescou et Didier Anthamatten, qui ont rejoint LOIM en avril 2024, l'équipe d'investissement composée de cinq personnes a géré collectivement 1,8 milliard de dollars dans le cadre de deux anciennes stratégies OPCVM au cours des quatre dernières années.