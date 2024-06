Lombard Odier IM : la Fed a réduit considérablement ses plans de réduction des taux

"Ces révisions s'inscrivent dans le cadre d'une approche 'plus élevée pendant plus longtemps', un discours qui est devenu évident dans les minutes de la réunion de mai, contrastant avec la déclaration du FOMC de mai elle-même", conclut Lombard Odier Investment Managers.

Par conséquent, précise Florian Ielpo, la Fed s'attend désormais à ce que le taux terminal pour 2024 atteigne 5,1%, contre 4,6% en juin, et elle a également relevé le graphique en pointillé pour 2025 de 3,9% à 4,1%. "Même le taux à plus long terme a connu une augmentation de 20 points de base", ajoute-t-il.

Les prévisions pour 2025 ont également été revues à la hausse, passant de 2,2% à 2,3% pour l'inflation globale et l'inflation de base, ce qui indique un déclin plus lent que prévu des pressions inflationnistes.

(AOF) - Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers explique que les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ont incité la Fed à réduire considérablement ses plans de réduction des taux, passant de trois réductions prévues cette année à un peu plus d'une. Il fait remarquer que cet ajustement est souligné par les révisions des prévisions d'inflation de la Fed pour les années à venir ; pour 2024, les prévisions d'inflation ont été ajustées de 2,4% à 2,6%, avec une révision de même ampleur pour l'inflation de base.

