Lombard Odier : "Il est peu probable que la loi sur la réduction de l'inflation soit abrogée"

(AOF) - L’investiture de Donald Trump a été suivie d’une vague de décrets présidentiels, avec des conséquences pour de nombreux domaines d’activité. Lombard Odier a examiné l’impact de la seconde administration de Trump sur les secteurs liés au développement durable aux États-Unis et dans le monde. Dans le cadre des premiers décrets, le plan international de financement climatique des Etats-Unis a été révoqué et le président Trump a, à nouveau, ordonné un retrait de l’accord de Paris sur le climat.

En pratique, cela signifie que les États-Unis ne sont plus tenus de soumettre un plan d'action climatique aux Nations unies tous les cinq ans. Cela ralentira la trajectoire de l'économie américaine vers la neutralité carbone, même si un retrait complet de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique serait compliqué par la Constitution américaine.

En effet, selon cette dernière, l'autorité présidentielle en matière de traités exige le soutien des deux tiers des sénateurs. Enfin, la révocation du plan international de financement climatique des Etats-Unis entraîne une réduction de l'assistance financière et technique pour les initiatives de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement.

Suite à la publication des décrets "Libérer le potentiel extraordinaire des ressources de l'Alaska ", "Déclarer l'urgence énergétique nationale" et "Libérer l'énergie américaine", Lombard Odier s'attend à de nouveaux assouplissements de la législation environnementale.

Seraient concernés en particulier, la loi nationale sur la politique environnementale (EPA), la loi sur les espèces menacées, la loi sur l'eau propre et la loi sur la cohérence des minéraux critiques, afin d'accélérer les autorisations de forages pétroliers, ainsi que les projets fédéraux d'infrastructures et d'extraction de minéraux.

Des coupes supplémentaires dans les budgets de l'EPA, une réduction des initiatives régionales et un démantèlement du programme sur la justice environnementale pourraient s'ensuivre, car ils font l'objet d'enquêtes de la part des républicains de la Chambre des représentants. En outre, le président Trump a abrogé l'objectif de 50% de parts de marché pour les véhicules électriques d'ici 2030 (objectif qui n'était pas juridiquement contraignant) et appelé à mettre fin aux dérogations qui permettent aux États de limiter les ventes de voiture à essence.

Il est peu probable que la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), qui soutient l'industrie manufacturière américaine et les énergies propres, soit totalement abrogée. Elle bénéficie en effet d'un certain appui de la part des républicains, y compris à la Chambre des représentants. Toutefois, un démantèlement progressif et partiel est probable.

"Les segments nous paraissant les plus vulnérables sont les véhicules électriques, l'efficacité énergétique, les pompes à chaleur et l'éolien offshore. Des technologies telles que le solaire, l'éolien terrestre, la production de pointe, l'hydrogène, le nucléaire et la capture du carbone pourraient être moins menacées qu'initialement évoqué, dans la mesure où elles ont par le passé bénéficié du soutien des Républicains. Tout démantèlement retarderait la transition vers un avenir durable", explique Lombard Odier.