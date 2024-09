Lombard Odier : Frédéric Praz nommé responsable clientèle privée

(AOF) - La Banque Lombard Odier & Cie SA annonce la nomination de Frédéric Praz en tant que responsable des activités de clientèle privée de la région France, Belgique et Luxembourg, au 1er septembre 2024. Basé à Genève, il rapportera à Frédéric Rochat, associé-gérant et co-responsable de l’activité clientèle privée, et rejoindra le comité exécutif de la clientèle privée.

Frédéric Praz est responsable du marché Suisse International de Lombard Odier depuis 2017,après avoir assumé différentes responsabilités clés chez UBS, où il a fait ses débuts en 1992.

Il a notamment assuré la conduite d'une équipe dédiée à la clientèle française UHNW durant près de 6 ans, avant de reprendre la responsabilité d'une partie de la clientèle HNW France de 2015 à 2017.