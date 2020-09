Lombard Odier et l' Université d' Oxford s' associent dans l' investissement durable

(NEWSManagers.com) -

Le groupe Lombard Odier et l'Université d'Oxford lancent un partenariat pluriannuel visant à stimuler la recherche et l'enseignement en matière de finance et d'investissement soutenables avec un accent particulier sur le changement climatique, l'économie circulaire et la nature.

Cette collaboration conduira à la création du premier poste universitaire senior doté en finance soutenable au sein d'une grande université de recherche mondiale. Ben Caldecott, premier titulaire de ce poste basé à la Smith School of Enterprise and the Environment au sein du Département d'études géographiques et environnementales, sera nommé " Professeur agrégé et chargé de recherche senior en finance soutenable pour Lombard Odier à l'Université d'Oxford " .

Lombard Odier collaborera avec les universitaires d'Oxford pour intégrer les travaux pionniers de l'Université dans ses propres solutions de recherche et d'investissement. L'Université d'Oxford créera un programme de formation continue pour les professionnels de l'investissement de Lombard Odier, et en échange les universitaires bénéficieront de l'accès à la recherche et à l'innovation de produits de Lombard Odier. Enfin, les deux établissements organiseront ensemble un forum de recherche annuel, ouvert à l'ensemble des professionnels et de la communauté universitaire.