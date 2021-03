Lombard Odier collecte 12MdCHF en 2020

(NEWSManagers.com) - Lombard Odier a enregistré une collecte nette de 12 milliards de francs suisses en 2020. La provenance des nouveaux fonds a été bien répartie entre trois régions clés : Suisse, Europe et nouveaux marchés (particulièrement Moyen-Orient et Asie), précise une porte-parole de l' établissement Suisse. Les encours ont progressé de 6 % à 316 milliards de francs.

Les revenus opérationnels se sont établis à 1,4 milliard de francs suisses en 2020, en progression de 15% par rapport à l' exercice précédent. Le bénéfice net consolidé a atteint 208 millions de francs, en hausse de 19% par rapport à 2019.

Avec des actifs totaux de 19,9 milliards de francs suisses à fin décembre 2020, le bilan " demeure solide, liquide et investi de manière prudente " , indique Lombard Odier. Le groupe assure ne pas avoir de dette extérieure et s'estime fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 29,7% et un ratio de liquidité de 231% à fin décembre 2020.