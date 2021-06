LOIM recrute deux directeurs et trois commerciaux en Suisse

(NEWSManagers.com) - Lombard Odier Investment Managers (" LOIM" ) a annoncé le renforcement de ses équipes commerciales en Suisse, avec le recrutement de deux directeurs et trois développeurs.

L'équipe dédiée aux investisseurs institutionnels sera désormais dirigée par Raphaël Kron. Celui-ci arrive de GAM, où il occupait un poste équivalent. Elle accueille également Valéry Babey et Benoît Piette, qui seront responsables du développement et du service de la clientèle institutionnelle en Suisse romande. Le premier arrive de Julius Baer AM, où il occupait une position similaire. Le second était dernièrement consultant senior chez MBS Capital Advice, où il était consultant senior, et fut auparavant responsable du conseil institutionnel chez J. Safra Sarasin et gérant de portefeuille au sein du fonds de pension du CERN.

La direction du développement commercial sur le segment de la distribution est, quant à elle, confiée à Martin Kazimir. Cela couvrira les intermédiaires, notamment les banques privées et les gestionnaires de patrimoine en Suisse, ainsi que les institutions financières globales. Le nouveau directeur, qui était dernièrement directeur adjoint pour la Suisse de BlackRock, se concentrera également sur la promotion de la durabilité et des propositions thématiques de LOIM.

Le recrutement de Martin Kazimir est accompagné de celui de Martin Fasel. Ce dernier travaillait jusqu'ici dans l' entreprise familiale au sein du secteur automobile, où il était responsable du développement commercial, de la stratégie et du marketing. Auparavant, il a travaillé chez BlackRock et Ringier Advertising.