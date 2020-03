LOIM lance une stratégie transition climatique

(NEWSManagers.com) -

Lombard Odier Investment Managers lance une stratégie actions consacrée à la transition climatique qui a déjà levé 260 millions de dollars.

Cette stratégie " Climate Transition" de LOIM est gérée par Paul Udall et François Meunier, gérants de portefeuille au sein de l' équipe " Actions mondiales " de LOIM. Elle est investie dans des entreprises mondiales qui génèrent déjà des rentabilités supérieures et qui sont bien positionnées pour capturer les opportunités de croissance issues d' une économie de plus en plus sous contrainte carbone et affectée par les conséquences du changement climatique.

Les fournisseurs de solutions, les candidats à la transition dans les secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire et les chefs de file de l' adaptation sont sélectionnés dans un portefeuille composé de 40 à 50 titres au travers de multiples secteurs.

La stratégie combine une approche disciplinée et prospective pour identifier les entreprises qui proposent des solutions visant à réduire, éviter ou capturer les émissions carbone. Elle investira, par exemple, dans des sociétés proposant des solutions d' amélioration de l' efficacité énergétique et des projets d' énergie renouvelable. Parallèlement, elle ciblera également des entreprises de secteurs à forte intensité carbone, qui sont essentielles pour la croissance économique, mais qui modifient leurs pratiques en phase avec une trajectoire zéro-émission.

L' adaptation est une autre source d' opportunités d' investissement. La stratégie inclut des entreprises qui se concentrent sur la construction d' infrastructures plus résilientes ou celles qui suivent de près les risques physiques et financiers liés au changement climatique.

Cette approche s' inspire des dernières recommandations scientifiques, industrielles et réglementaires et s' appuie sur les développements du Plan d' Action de l' Union Européenne sur la finance durable, par le biais des nouveaux critères de référence de l'Union Européenne en matière de taxonomie et de climat.