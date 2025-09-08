 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LOIM acquiert une société néerlandaise de gestion durable
information fournie par Agefi Asset Management  08/09/2025 à 08:15

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) va acquérir Ownership Capital, une société de gestion néerlandaise qui se décrit comme un spécialiste de la gestion long terme en actions, combinant engagement actif et intégration de critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance). L’entité basée à Amsterdam sera intégrée au sein de l’activité d’investissement durable de LOIM. Cela représente moins de dix personnes dédiées à l’investissement.

Cette transaction permettra à la société de gestion suisse de voir son offre dédiée à l’investissement durable franchir le cap « stratégique » des 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion. LOIM compte 78 milliards de dollars d’actifs sous gestion répartis entre ses divisions Core, Alternatives et Durabilité.

Détenu par ses employés

La stratégie actions d’Ownership Capital a été créée en 2008 en tant que portefeuille interne au sein du fonds de pension néerlandais PGGM. Elle a pris son indépendance en 2013 afin de fournir ses services d’investissement à d’autres fonds de pension, fondations et fonds de dotation à travers le monde. D’après le Stewardship Report 2023 de la société, ses encours se montaient à 4 milliards de livres à l'époque. Elle est détenue par ses employés et son directeur des investissements est Otto van Buul.

« L’intégration d’Ownership Capital témoigne de notre engagement constant en faveur de l’investissement durable, ainsi que de notre conviction dans les approches d’investissement fondées sur la recherche fondamentale », a commenté Jean-Pascal Porcherot, associé-gérant de Lombard Odier. « L’impact financier des problèmes majeurs auxquels est confronté notre modèle économique continue d’être mal compris par les marchés, ce qui crée des opportunités d’investissement que l’équipe d’Otto, avec son approche d’actionnariat engagé et à long terme, est particulièrement bien positionnée pour saisir », poursuit-il.

Laurence Marchal

