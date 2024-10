Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Logitech: objectifs rehaussés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Logitech International a rehaussé lundi soir ses objectifs pour son exercice 2024-25, tablant ainsi désormais sur un profit opérationnel non GAAP entre 720 et 750 millions de dollars, et non plus entre 700 et 730 millions.



De même, le fournisseur suisse d'accessoires informatiques prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,39 et 4,47 milliards de dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 4,34 à 4,43 milliards.



Sur son deuxième trimestre comptable, il a vu son BPA non GAAP augmenter de 10% à 1,20 dollar et son profit opérationnel non GAAP s'accroitre de 5% à 193 millions de dollars, pour des revenus en progression de 6% à 1,12 milliard.





