Logitech: le partenariat avec McLaren prolongé et étendu information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Logitech a annoncé mardi avoir prolongé et étendu son partenariat avec l'écurie de formule 1 McLaren, scellé autour de l'univers du sport automobile virtuel.



Les deux groupes expliquent que cette collaboration renforcée s'appuie sur le succès croissant du 'Logitech McLaren G Challenge', un tournoi de simulation de course automobile qu'ils avaient lancé en 2018.



Cet événement d'e-sport rassemble chaque année plus de 200.000 participants, attirés par des récompenses prestigieuses, dont plus de 100.000 dollars de prix, des voyages tous frais payés à des grands prix de formule 1, des rencontres exclusives avec les pilotes McLaren et des visites au centre McLaren situé au Royaume-Uni.



Dans le cadre de ce partenariat approfondi, Logitech va également élargir sa gamme d'accessoires de jeux officiels avec le lancement de nouveaux volants, pédaliers, sièges de course et casques, conçus pour offrir une expérience de pilotage virtuelle 'toujours plus réaliste et immersive'.





Valeurs associées LOGITECH INTL 71,120 CHF Swiss EBS Stocks +2,51%