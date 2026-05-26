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Logitech lance le dernier-né de sa gamme clavier-souris Signature
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 12:55

Logitech fait part du lancement de Signature Comfort Plus for Business, le dernier-né de sa gamme clavier-souris Signature, conçu pour faciliter l'expérience et la transition entre vie professionnelle et vie personnelle.

"Signature Comfort Plus for Business réduit les frictions liées au passage constant d'une tâche ou d'un appareil à l'autre tout au long de la journée grâce à un confort amélioré, des clics de souris plus silencieux et des commandes simples", explique le groupe suisse de périphériques informatiques.

La souris M850 L for Business intègre pour la première fois le repose-paume de Logitech, associé à une forme ergonomique adaptée à la main droite et à des renforts latéraux en caoutchouc. Testé en conditions réelles, il est spécialement adapté aux longues journées passées au bureau.

Le combo MK880 Signature Comfort Plus for Business comprend également un clavier doté de touches rembourrées, d'un repose-poignet à double mousse et d'angles de frappe incurvés, conçu pour une utilisation prolongée.

Ensemble, ils favorisent un positionnement plus confortable des mains et des clics de souris plus silencieux, avec la fonction Easy-Switch permettant de basculer entre 3 appareils maximum, ainsi que des raccourcis personnalisables, des commandes de réunion et un accès à des raccourcis par IA.

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