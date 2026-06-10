Logitech lance deux produits pour les professionnels sans bureau fixe

Logitech fait part du lancement de deux innovations, Mobi Fold for Business et Spotlight 2, pour répondre aux "nouveaux défis de flexibilité et de performance" imposés par l'évolution du monde du travail, dans lequel les professionnels n'ont plus de bureau fixe.

Première souris ultraportable de Logitech, Mobi Fold for Business marque l'entrée de l'entreprise sur le segment des souris pliables. Destinée aux professionnels mobiles, elle combine design compact, connectivité multi-appareils et fonctionnalités avancées de productivité dans un format conçu pour accompagner les collaborateurs en déplacement.

Nouvelle génération de télécommande de présentation, Spotlight 2 enrichit l'expérience des intervenants "grâce à des fonctionnalités de surlignage numérique avancées, un retour haptique intégré et des options de personnalisation destinées à renforcer l'impact des présentations, qu'elles soient réalisées en présentiel ou dans un contexte hybride".

"Ces deux lancements illustrent la volonté de Logitech de développer des outils adaptés aux nouveaux modes de travail, en mettant l'accent sur la mobilité, l'expérience utilisateur et la performance, tout en s'inscrivant dans la démarche écoresponsable de l'entreprise", affirme le fournisseur suisse de périphériques informatiques.