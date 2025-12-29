 Aller au contenu principal
Logic Instruments (Archos) équipe un chimiste américain
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 09:50

Archos annonce que sa filiale Logic Instrument accompagne un "important fabricant de produits chimiques du Midwest des Etats-Unis" dans sa transformation digitale via sa filiale américaine, Glacier Computer.


Face à des processus reposant encore sur des supports papier et des saisies manuelles, le fabricant rencontrait deux défis majeurs : un suivi imprécis des produits chimiques utilisés en production et une gestion de la maintenance lente et sujette aux erreurs.

Aussi, Glacier Computer a déployé pour ce client une solution mobile complète combinant tablettes durcies Getac ZX10 (Android) pour les techniciens de maintenance, terminaux portables Zebra 9450 pour la gestion de l'entrepôt, et services de pré-configuration.

"Alors qu'une analyse quantitative complète est prévue pour le 1er trimestre 2026, l'entreprise anticipe déjà un retour sur investissement (ROI) élevé, porté par une réduction des temps d'arrêt et une accélération des flux de travail", souligne Archos.

Valeurs associées

ARCHOS
0,1962 EUR Euronext Paris +0,10%
