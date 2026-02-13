Un touriste français, porté disparu dans le nord-est du Tchad, retrouvé mort après une chute

Vue générale de la réserve naturelle du Guelta de Bachikele, sur le plateau de l'Ennedi, dans la province d'Ennedi-Est, au Tchad, le 11 février 2026 ( AFP / Joris Bolomey )

Un touriste français porté disparu depuis mercredi soir dans le nord-est du Tchad, après être parti visiter une oasis dans le Sahara, a été retrouvé "mort après une chute", ont annoncé vendredi les autorités tchadiennes.

Le retraité de 70 ans, originaire de Dijon (centre-est de la France), selon le journal régional français Le Bien Public, faisait partie d'un groupe de touristes en visite au Tchad dans le cadre du Festival international des cultures sahariennes d'Amdjarass (Ficsa), à une centaine de kilomètres de la frontière avec le Soudan en guerre. L'événement avait débuté samedi.

"Nous avons retrouvé le corps sans vie dans les montagnes de Bachikele, et attendons le procureur pour qu'il fasse le constat avant toute évacuation sur N'Djamena", a indiqué à l'AFP le ministre tchadien de la Culture et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil.

"Ce sont les secours à pied qui l'ont retrouvé", a-t-il expliqué, "sous le pied d'une montagne, (avec) à côté de lui une bouteille d'eau vide". "Il est mort après une chute", a ajouté le ministre.

Le septuagénaire était parti avec un ami, lui aussi français, "sans guide", pour "découvrir la zone" du Guelta de Bachikele, une oasis dans le Sahara tchadien, selon Mahamat Togou Tchohimi, représentant local de l’État tchadien dans la région.

- "Égaré" -

Deux hommes montent à dos de chameau dans le Guelta de Bachikele, une oasis saharienne située dans le nord du Tchad, le 11 février 2026 ( AFP / Joris Bolomey )

Les deux hommes se sont éloignés du groupe mercredi matin, "sans autorisation préalable" et "en dehors du dispositif d'encadrement établi", selon un communiqué du ministère du Tourisme paru jeudi. Leur absence a été remarquée en début d'après-midi et des recherches ont été lancées.

Après deux heures de recherches, un premier randonneur a été retrouvé, qui a indiqué s'être "égaré" après avoir tenté de "dissuader son compagnon de poursuivre sa progression", peut-on lire dans le communiqué.

Des recherches à moto, en 4X4, à dos de chameau, avec des drones et un avion de reconnaissance de l'armée tchadienne avaient été lancées, selon plusieurs sources concordantes.

La victime faisait partie d'un groupe d'une cinquantaine de touristes venus au Tchad dans le cadre d'un séjour organisé par l'agence de voyages française Point Afrique et l'association culturelle française La Saharienne.

Des participants à la course de chameaux du Festival international des cultures sahariennes d'Amdjarass (Ficsa), dans le nord du Tchad, éperonnent leurs montures lors de la compétition, le 8 février 2026 ( AFP / Joris Bolomey )

Le Guelta de Bachikele est une oasis du massif de l'Ennedi, dans le nord du Tchad. "La zone est sécurisée", assure Mahamat Togou Tchohimi, mais elle est "formellement déconseillée" par le ministère français des Affaires étrangères, qui la classe en zone rouge.

De nombreux visiteurs et responsables avaient rallié Amdjarass depuis samedi pour venir assister aux concerts et aux représentations de danse d'artistes venus des différentes régions du Tchad, mais aussi du Niger, du Burkina Faso et de Mauritanie.