Logic Instrument vise un chiffre d'affaires 2026 de plus de 75 millions d'euros

Logic Instrument, acteur européen spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense, annonce un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros pour le 1er semestre 2026, en croissance de 105% sur un an. La marge brute a été notamment impactée sur cette période de l'ordre de 4% en raison des hausses de prix matières dans l'électronique et de la mémoire qui n'ont pu être répercutées qu'à partir du mois de mai 2026.

La trésorerie brute du groupe au 1er semestre 2026 est de 9,2 MEUR contre 8,7 MEUR au 1er semestre 2025 tandis que le groupe a diminué ses dettes financières de 1,2 MEUR sur la période.

Au 2e semestre est prévu un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 MEUR. La marge devrait s'apprécier de plus de 3% par rapport au 1er semestre 2026. L'objectif serait d'atteindre un résultat d'exploitation supérieur à 1,5 MEUR sur le 2e semestre et de permettre au groupe d'atteindre un résultat d'exploitation de l'ordre de 1,8 MEUR sur l'exercice 2026.

Le chiffre d'affaires 2026 est attendu à plus de 75 MEUR avec une rentabilité améliorée sur l'exercice.

Pour rappel, le groupe a remporté l'appel d'offre de l'OTAN via sa centrale d'achat NSPA pour les solutions mobiles pour 3 ans et le chiffre d'affaires attendu est très significatif. La première commande a été livrée fin juin 2026.

Pour l'exercice 2027, Logic Instrument entend continuer à croître fortement, à concentrer ses efforts pour créer de la valeur et viser un résultat d'exploitation supérieur à 3,5% du chiffre d'affaires.