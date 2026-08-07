 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Logic Instrument vise un chiffre d'affaires 2026 de plus de 75 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 18:06
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Logic Instrument, acteur européen spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés à la défense, annonce un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros pour le 1er semestre 2026, en croissance de 105% sur un an. La marge brute a été notamment impactée sur cette période de l'ordre de 4% en raison des hausses de prix matières dans l'électronique et de la mémoire qui n'ont pu être répercutées qu'à partir du mois de mai 2026.

La trésorerie brute du groupe au 1er semestre 2026 est de 9,2 MEUR contre 8,7 MEUR au 1er semestre 2025 tandis que le groupe a diminué ses dettes financières de 1,2 MEUR sur la période.

Au 2e semestre est prévu un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 MEUR. La marge devrait s'apprécier de plus de 3% par rapport au 1er semestre 2026. L'objectif serait d'atteindre un résultat d'exploitation supérieur à 1,5 MEUR sur le 2e semestre et de permettre au groupe d'atteindre un résultat d'exploitation de l'ordre de 1,8 MEUR sur l'exercice 2026.

Le chiffre d'affaires 2026 est attendu à plus de 75 MEUR avec une rentabilité améliorée sur l'exercice.

Pour rappel, le groupe a remporté l'appel d'offre de l'OTAN via sa centrale d'achat NSPA pour les solutions mobiles pour 3 ans et le chiffre d'affaires attendu est très significatif. La première commande a été livrée fin juin 2026.

Pour l'exercice 2027, Logic Instrument entend continuer à croître fortement, à concentrer ses efforts pour créer de la valeur et viser un résultat d'exploitation supérieur à 3,5% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

LOGIC INSTRUMENT
2,320 EUR Euronext Paris -5,31%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Traversées massives de migrants à pied et par mer du Maroc vers le territoire espagnol, à Ceuta
    Madrid somme Rome de lever ses contrôles frontaliers
    information fournie par Reuters 07.08.2026 23:12 

    Le gouvernement espagnol a menacé vendredi ‌d'imposer des mesures de rétorsion aux voyageurs en provenance d'Italie si Rome ne levait ​pas d'ici dimanche les contrôles frontaliers instaurés à l'encontre de l'Espagne après un afflux de migrants sans précédent dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales touchent des sommets après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 23:01 

    Les marchés boursiers mondiaux ont battu des records vendredi, portés par la perspective d'un statu quo monétaire de Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis. Le marché ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,29 -0,95%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
SPACEX
133,11 +15,83%
TOTALENERGIES
74,09 -0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank