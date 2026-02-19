 Aller au contenu principal
LOGIC INSTRUMENT : Succès du financement de l'acquisition de DISTRAME : 100% des titres cédés
information fournie par Actusnews 19/02/2026 à 08:30

Igny, le 19 février 2026 – Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce que l'intégralité des actions émises en novembre 2025 au bénéfice de la Société Financière de Participation Auboise (« FPA ») dans le cadre de l'acquisition de la société Distrame, leader français des solutions de tests et mesures, a désormais été cédé par la FPA.

Finalisation de l'opération de financement

Au soir du 18 février 2026, 100% des actions émises dans le cadre du financement de l'opération ont été cédées par la FPA (sur une période de 3 mois). Cette opération dégage un profit net direct de plus de 70 K€ pour Logic Instrument SA (venant en réduction du prix d'acquisition), résultant d'un cours moyen de cession de 1,6965 € contre un cours de référence initial retenu pour l'émission des actions nouvelles de 1,65 €.

Ce succès témoigne de la confiance du marché dans la pertinence stratégique de ce rachat.

Distrame : Une accélération stratégique vers les 30 M€ de chiffre d'affaires

Distrame engage désormais une phase d'accélération de son plan stratégique pour dépasser ses objectifs de croissance et de rentabilité. Dans un marché français du test et mesure estimé à plus d'un milliard d'euros et en forte croissance, Distrame dispose de tous les atouts pour viser le cap des 30 M€ de chiffre d'affaires .

Le plan de développement s'articule autour de quatre piliers majeurs :

  • Renforcement des partenariats fournisseurs : Le groupe s'appuie sur 65 experts en test et mesure et va consolider ses alliances historiques avec les leaders mondiaux du secteur tels que Fluke, Keysight, Chauvin Arnoux, Rohde & Schwarz et Tektronix.
  • Digitalisation et efficacité client : Mise en place d'une stratégie de couverture numérique via la création de catalogues en ligne exhaustifs intégrant l'ensemble des références des partenaires. Cette plateforme offrira un accès privilégié aux clients avec des catalogues adaptés, des conditions tarifaires spécifiques et une gestion personnalisée des comptes utilisateurs (droits d'accès différenciés) pour une efficacité opérationnelle optimale.
  • Souveraineté logicielle : Stratégie de création d'un écosystème souverain de logiciels de test et mesures intégrables dans les solutions du marché.
  • Expansion européenne : Ouverture du marché en Allemagne marquée par la réalisation d'un premier recrutement stratégique.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96657-cp-logic-instrument-succes-financement-distrame_fev-2026.pdf

