Logic Instrument: projet d'usine pour des produits TEMPEST information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Logic Instrument annonce que sa filiale Elexo va ouvrir la première unité de production dédiée aux produits certifiés TEMPEST, une technologie pour protéger les équipements électroniques contre les fuites d'informations via les rayonnements électromagnétiques.



Répondant à un enjeu majeur de souveraineté et de sécurité nationale, TEMPEST est destinée aux environnements sensibles tels la défense, les services de renseignement, les infrastructures critiques ou les institutions publiques.



Un contrat stratégique entre Archos -maison-mère de Logic Instrument- et Eurotempest permettra la fabrication en France de matériels TEMPEST sous licence Eurotempest, à partir de produits existants renforcés ou en faisant des développements spécifiques.



Cette unité de production dédiée ouvrira au début du deuxième trimestre 2026 à Igny (Essonne). Elle sera dotée d'un laboratoire de tests CEM et TEMPEST et visera les accréditations nécessaires à la fabrication de matériels conformes aux normes SDIP-27.





Valeurs associées LOGIC INSTRUMENT 2,2800 EUR Euronext Paris +1,33%