LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument lance la Fieldbook N101G2, une tablette Android robuste et polyvalente pour les professionnels

Igny, le 17 septembre 2024

LOGIC INSTRUMENT , leader français des solutions mobiles durcies, annonce le lancement de sa tablette Android 10 pouces de nouvelle génération, la Fieldbook N101G2. Conçue pour succéder au modèle N101, cette nouvelle version offre une combinaison parfaite de robustesse, de performance et de flexibilité, répondant aux besoins spécifiques des professionnels évoluant dans des conditions difficiles.

Des performances accrues au service de la mobilité

Dotée du système Android 14, la Fieldbook N101G2 garantit une expérience fluide et réactive grâce à ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de stockage interne. Son écran IPS haute résolution de 10,1 pouces (1200x1920) avec une luminosité de 700 nits permet une lisibilité optimale, même en extérieur sous forte lumière.

Pensée pour maximiser la productivité sur le terrain, la tablette est équipée d'une batterie remplaçable sans outils, offrant une autonomie prolongée lors des journées de travail intenses.

Avec ses fonctionnalités multiples telles que la 4G, le NFC, plusieurs ports USB et un port Ethernet modifiable en RS232, la N101G2 s'adapte aux besoins spécifiques des différents secteurs d'activité. De plus, un scanner de code-barres peut être discrètement intégré dans la tranche de la tablette, sans encombrement.

Une robustesse certifiée

Certifiée MIL-STD-810H et IP65, la Fieldbook N101G2 résiste aux chutes jusqu'à 1,2 mètre, à la poussière et aux éclaboussures.

Elle fonctionne de manière fiable dans des environnements extrêmes avec une plage de températures allant de -20°C à +60°C, en faisant l'outil parfait pour les utilisateurs en milieu industriel ou extérieur.

Des fonctionnalités pensées pour optimiser votre activité

La N101G2 ne se contente pas d'être robuste ; elle se veut également pratique et personnalisable. Parmi ses atouts, la possibilité de configurer un démarrage automatique lors de la connexion à une source d'alimentation, idéale pour les utilisateurs en véhicules.

De plus, son mode kiosque permet de restreindre l'accès aux applications critiques, garantissant une sécurité renforcée.

Ces fonctionnalités sont immédiatement disponibles et ne nécessitent aucun développement supplémentaire, permettant ainsi un gain de temps et d'argent pour les entreprises.

Une offre complète d'accessoires pour tous les usages

Pour répondre à tous les besoins professionnels, la Fieldbook N101G2 est accompagnée d'une offre riche d'accessoires. Celle-ci comprend une station de bureau avec chargeur pour batterie supplémentaire, une station d'accueil pour véhicule, ainsi que des systèmes de portage adaptés.

Ces accessoires permettent d'adapter la tablette à une grande variété de situations et d'usages.

Disponibilité

Les commandes de la Fieldbook N101G2 sont ouvertes dès aujourd'hui, avec des premières livraisons prévues pour la fin septembre 2024. Pour plus d'informations, contactez Logic Instrument via notre site web ou notre équipe commerciale.

Contacts LOGIC INSTRUMENT

Ventes : bienvenue@logic-instrument.com

Investisseurs : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com

À propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Euronext Growth Paris (ALLOG) .

Site web : www.logic?instrument.com .