 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mali: Deux généraux et un Français arrêtés pour complot présumé
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:39

Un soldat malien

Un soldat malien

Le gouvernement malien dirigé par une junte a arrêté plusieurs officiers, dont deux généraux, et un ressortissant français, les accusant d'avoir participé à un complot visant à déstabiliser le pays, selon un communiqué officiel et les médias d'État.

Le Mali, où l'armée a pris le pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021, est aux prises depuis plus d'une décennie à une insurrection armée de groupes djihadistes liés à Al Qaïda et l'Etat islamique.

La prise de pouvoir des militaires, qui, comme au Niger et au Burkina Faso, ont mis fin à l'appui fourni par l'armée française et se sont rapprochés de la Russie, n'a pas fait cesser les violences.

Des sources ont indiqué à Reuters plus tôt cette semaine que plus de 30 soldats et responsables militaires avaient été placés en détention, soupçonnés de vouloir renverser le gouvernement de Assimi Goïta.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère malien de l'Administration territoriale a confirmé l'arrestation de Yann Vezilier, ressortissant français.

Le ministère l'accuse d'agir pour le compte des services de renseignement français, en mobilisant des figures politiques, des membres de la société civile et des officiers militaires.

Contacté par Reuters, le Quai d'Orsay a dit vendredi ne pas avoir de commentaire officiel sur l'arrestation de Yann Vezilier.

Les médias d'État maliens ont diffusé des images de dix autres personnes arrêtées dans le cadre de ce complot présumé, dont le général Abass Dembele, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti, et le général Nema Sagara, autre figure militaire de premier plan.

(Rédaction de Bamako, avec la contribution de Benoit Van Overstraeten et Kate Entringer à Paris, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank