LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument annonce un partenariat stratégique avec 7Starlake pour déployer des solutions performantes de défense en Europe

Igny, le 21 janvier 2026 – Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce la signature d'un accord de représentation avec 7Starlake , innovateur mondial dans le domaine de l'informatique embarquée de pointe. Ce partenariat permet à Logic Instrument d'intégrer à son catalogue des calculateurs embarqués durcis et des serveurs haute performance destinés aux secteurs de la défense, de la sécurité et de l'industrie 4.0.

Une synergie technologique pour répondre aux nouveaux enjeux de souveraineté

Face à l'évolution rapide des menaces et aux besoins croissants d'automatisation, ces plateformes informatiques développées par 7Starlake jouent un rôle central : elles assurent le traitement , l' intégration et la fiabilité opérationnelle des systèmes déployés en environnements complexes.

Ces équipements, conçus pour opérer dans les conditions les plus extrêmes, permettent de centraliser les opérations dans 4 domaines d'applications majeurs :

Systèmes Anti-Drones (C-UAS) : plateforme de calcul de pointe permettant l'exploitation des données en temps réel de capteurs radar, brouillage RF et systèmes de commande pour une gestion de la protection périmétrique totale contre les menaces aériennes non identifiées. Véhicules de Patrouille Autonomes (AGV Defense) : Calculateurs durcis embarqués adaptés aux véhicules autonomes et robots de surveillance, en support des fonctions de navigation, de perception, de contrôle et de communication pour assurer des missions de surveillance et de reconnaissance en totale autonomie, réduisant ainsi l'exposition humaine sur les zones sensibles. Solutions de Transport Automatisé (AGV) : Solutions robustes et fiables pour accompagner les projets d'automatisation, notamment dans les environnements industriels exigeants et les systèmes de transport automatisé.

Systèmes Terrestres Critiques (Land Systems) : Des calculateurs durcis embarqués de haute puissance, conformes aux normes militaires, destinés à la gestion de combat et au contrôle des véhicules blindés.

L'expertise de Logic Instrument au service du déploiement européen

En devenant le partenaire de référence de 7Starlake en Europe, Logic Instrument assure non seulement la distribution de ces technologies, mais apporte également son expertise en matière de personnalisation, de support technique et de conformité aux standards européens.

« Cet accord avec 7StarLake marque une étape importante dans notre stratégie de développement sur les marchés de la défense, de la sécurité et de l'industrie », déclare Loïc POIRIER, PDG de Logic Instrument. « Leurs plateformes durcies de calcul viennent renforcer notre offre avec des solutions fiables et performantes, essentielles aux applications critiques d'aujourd'hui. Ce partenariat nous permet d'apporter à nos clients européens des briques technologiques répondant aux exigences de souveraineté et de continuité opérationnelle. »

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr