LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument accélère son développement en Allemagne

Igny le 2 décembre 2025

Logic Instrument ( ALLOG - FR0000044943), ETI française spécialiste de l'IT en conditions extrêmes pour la défense et l'industrie annonce que sa filiale allemande Logic Instrument GmbH a signé un contrat stratégique avec un intégrateur européen majeur dans le secteur de la défense. Ce contrat porte sur la fourniture d'ordinateurs portables durcis de dernière génération, pour un montant total dépassant les 6 millions d'euros .

Un partenariat au service d'un système de défense de pointe

Les ordinateurs portables ultra durcis sélectionnés pour ce contrat sont destinés à être intégrés dans un système de défense hautement technologique. Ces appareils robustes sont spécifiquement choisis pour leur fiabilité et leurs performances inégalées dans des conditions d'utilisation extrêmes, garantissant ainsi l'efficacité opérationnelle des systèmes critiques.

Un marché stratégique en pleine expansion

La signature de cet accord intervient dans un contexte de profonde transformation du secteur de la Défense en Allemagne. Avec la mise en place du fonds spécial de 100 milliards d'euros pour la modernisation de sa défense, et l'objectif d'atteindre 2 % du PIB en dépenses militaires, le marché allemand est l'un des plus stratégiques et dynamiques en Europe. L'acquisition de matériel informatique mobile durci est un élément clé de cette modernisation, visant la numérisation et la résilience des équipements. Ce contrat conforte Logic Instrument GmbH dans son rôle de partenaire technologique de premier plan auprès des grands intégrateurs de défense allemands.

« La signature de ce contrat est une reconnaissance significative de la qualité et de la performance de nos solutions durcies, » déclare Loïc POIRIER, PDG de Logic Instrument. « Ce partenariat stratégique consolide notre présence sur le marché allemand et notre expertise dans le secteur de la Défense. »

Échéancier des livraisons

Le contrat est d'ores et déjà signé, et Logic Instrument a procédé à la livraison de plusieurs unités au cours de l'année 2025. La majeure partie des livraisons sera répartie sur les exercices 2026 et 2027 .

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris ( ALLOG ) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, Artic Distribution pour le maintien en conditions opérationnelles, Glacier Computer aux Etats Unis et Distrame, leader en tests et mesures, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web: www.logic ? instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com www.glaciercomputer.com – www.distrame.fr