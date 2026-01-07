LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument accélère son déploiement européen : Distrame annonce l'ouverture d'une filiale en Allemagne

Igny, le 7 janvier 2026 - Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants annonce une étape clé de son plan stratégique : la création d'une filiale en Allemagne pour sa société Distrame .

Une ambition claire : dépasser les 30 M€ dans un horizon très court

Cette implantation s'inscrit dans la feuille de route de Distrame, qui vise un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros dans un horizon très court. Pour atteindre cet objectif, la société s'appuie sur trois leviers de croissance majeurs :

La digitalisation via la plateforme Netset : Véritable pilier de la transformation du groupe, Netset n'est pas seulement un portail e-commerce, mais un écosystème B2B complet. Il permet une gestion fluide, l'accès en temps réel aux stocks et une optimisation des cycles de maintenance, offrant une réactivité sans précédent aux clients industriels. La croissance externe : Le groupe poursuit activement l'identification de cibles, concurrents ou activités complémentaires, pour densifier son offre et son maillage géographique. Le développement à l'international : L'expansion européenne commence aujourd'hui avec l'Allemagne, moteur industriel de l'Europe.

L'Allemagne : un marché stratégique deux fois supérieur à la France

Le choix de l'Allemagne, comme première étape internationale, est dicté par le potentiel de son marché de l'instrumentation, estimé à deux fois la taille du marché français . Cette ouverture permet de capitaliser sur des synergies d'équipes immédiates : la nouvelle entité s'appuiera sur l'infrastructure et la connaissance métier des équipes de Logic Instrument GmbH , déjà solidement implantées sur le territoire.

Une proposition de valeur unique sur le marché allemand

La nouvelle filiale allemande de Distrame ne se contente pas de distribuer des produits ; elle apporte un modèle de service à haute valeur ajoutée pour se démarquer de la concurrence locale :

Une offre de solutions globales : Une approche par systèmes complets, intégrant matériel, logiciel et conseil, pour répondre aux défis de l'Industrie 4.0.

Une approche par systèmes complets, intégrant matériel, logiciel et conseil, pour répondre aux défis de l'Industrie 4.0. Un support technique d'excellence : Les clients allemands bénéficieront de l'expertise de Distrame et avec plus de 45 techniciens qualifiés dans le domaine de la mesure, le support technique assure un accompagnement pointu, de la mise en service à l'étalonnage.

Les clients allemands bénéficieront de l'expertise de Distrame et avec plus de dans le domaine de la mesure, le support technique assure un accompagnement pointu, de la mise en service à l'étalonnage. Des cartes exclusives : La filiale propose un portefeuille de marques et de technologies sous contrats d'exclusivité, garantissant l'accès à des innovations de pointe introuvables chez d'autres distributeurs.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

