LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument : 60 000 terminaux livrés à Arkéa Care

Igny, le 14 janvier 2026 – Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce une nouvelle étape majeure de sa collaboration avec Arkéa Care , acteur de référence de la téléassistance.

Depuis le début du partenariat, Logic Instrument a livré plus de 60 000 terminaux à Arkéa Care, contribuant à sécuriser au quotidien plus de 25 000 abonnés actifs .

Deux terminaux complémentaires au service de la Silver Économie

Ce déploiement s'appuie sur deux équipements conçus par Arkéa Care et fabriqués et industrialisés par Logic Instrument :

Le boîtier NANO : transmetteur 4G et Wi-Fi ultra-compact et autonome, garantissant une liaison audio haute définition permanente avec les plateaux d'écoute, pour une fiabilité maximale.

: transmetteur ultra-compact et autonome, garantissant une permanente avec les plateaux d'écoute, pour une fiabilité maximale. La centrale tactile : véritable hub de lien social pour les offres Premium, elle associe sécurité , téléconsultation médicale 24h/24 , et services familiaux (appels vidéo, photos) via une interface simplifiée adaptée aux seniors.

Innovation : l'IA Sonaid pour une téléassistance plus proactive

Arkéa Care intègre désormais la technologie Sonaid directement au sein de ses télétransmetteurs. Issue de travaux menés à l' Inria (Institut national de recherche en sciences du numérique), cette technologie a été développée en collaboration avec des laboratoires français et internationaux de premier plan, notamment l'Université de Lorraine et la Tokyo Metropolitan University .

Présentée au CES de Las Vegas , l'intégration de Sonaid enrichit l'offre existante d'Arkéa Care en apportant une nouvelle dimension d'intelligence embarquée :

Détection des situations de détresse grâce à l'analyse de la voix, de l'intonation et de l'environnement sonore ;

grâce à l'analyse de la voix, de l'intonation et de l'environnement sonore ; Déclenchement automatique de l'assistance , complémentaire du bouton SOS (bracelet ou médaillon), notamment lorsque la personne ne peut effectuer une action volontaire ;

, complémentaire du bouton SOS (bracelet ou médaillon), notamment lorsque la personne ne peut effectuer une action volontaire ; Amélioration de la réactivité , avec une mise en relation en quelques secondes avec le plateau d'écoute dès la détection d'une situation anormale.

Cette technologie, discrète et embarquée, permet d'identifier une demande d'aide ou une situation critique, même sans activation manuelle par l'utilisateur.

Arkéa Care : cap sur une plateforme nouvelle génération

Dans la continuité de cette dynamique, Arkéa Care et Logic Instrument travaillent sur le développement et la fabrication de sa nouvelle plateforme technologique , destinée à remplacer progressivement les modèles existants.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec le groupe ARCHOS, avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans. C'est un bel exemple de synergie entre 2 acteurs français qui ont décidé d'unir leurs forces pour accélérer leur développement. Nous avons de belles valeurs communes comme l'innovation, le choix de la souveraineté ou de la territorialité et le positionnement de précurseur sur nos marchés respectifs. Nous avons de nouveaux projets pour, ensemble, aller plus loin ! » déclare Antoine Lefebvre, directeur général d'Arkéa Care.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr