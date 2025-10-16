LOGIC INSTRUMENT : LE FIELBOOK LD140 : LE 1ER LAPDOCK DURCI SANS CPU, ACCESSOIRE INTELLIGENT DU SMARTPHONE

Paris le 16 octobre 2025 - Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , spécialiste des solutions mobiles durcies et sécurisées, annonce l'arrivée du LD140, un lapdock 14'' conçu pour transformer le smartphone en véritable poste de travail et résistant aux environnements les plus exigeants.

Le cerveau du smartphone, l'ergonomie du PC

Le LD140 apporte aux utilisateurs mobiles tout le confort d'un ordinateur portable :

Écran 14'' lumineux (1000 Nits) pour une parfaite lisibilité en extérieur.

pour une parfaite lisibilité en extérieur. Clavier multilingue , touchpad , haut-parleur , micro et caméra avec obturateur de confidentialité .

Basé sur la puissance du smartphone, il offre :

Praticité : un seul terminal à gérer, plus de double équipement.

: un seul terminal à gérer, plus de double équipement. Simplicité : connexion immédiate via Android Desktop .

: connexion immédiate via . Robustesse : certification IP65 , résistance aux chocs, chutes, vibrations et rayures.

: certification , résistance aux chocs, chutes, vibrations et rayures. Autonomie : batterie intégrée capable de recharger le smartphone .

: batterie intégrée capable de . Connectivité : ports USB multiples, RJ45, HDMI .

: ports . Mobilité : poignée intégrée et support véhicule en option.

Le LD140 devient ainsi l'extension idéale du smartphone : ergonomique, robuste et parfaitement adapté à la mobilité professionnelle.

Une solution sécurisée conçue pour les environnements exigeants

Le LD140 ne contient ni mémoire, ni identifiant, ni système autonome. Déconnecté du smartphone, il devient un terminal neutre, sans données stockées, pouvant être laissé dans un véhicule ou un atelier sans risque de fuite d'informations.

Sur le terrain, le smartphone reste l'outil principal pour la communication et la consultation rapide. Dès qu'une tâche plus longue apparaît — rédaction, saisie, consultation ou communication prolongée — le LD140 prend le relais et offre une station de travail complète, lisible et confortable, utilisable en intérieur comme en extérieur.

Compatible avec tous les smartphones et tablettes Android en mode Android Desktop, le LD140 ne nécessite aucune configuration individuelle. Un même appareil peut être partagé entre plusieurs utilisateurs : chacun retrouve instantanément son environnement via son smartphone. Le déploiement est ainsi simple, standardisé et immédiatement opérationnel.

Conçu pour résister aux environnements les plus exigeants (IP65, chocs, vibrations, chutes, rayures), il s'adapte aux usages en atelier, véhicule, entrepôt ou chantier. Son intégration sans complexité dans les parcs existants permet de réduire les coûts de gestion, de maintenance et de sécurité, tout en valorisant les smartphones déjà déployés, pour un TCO optimisé .

Disponibilité

Le LD140 sera disponible au 1er trimestre 2026 via le réseau de distribution de Logic Instrument.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution et de Glacier Computer, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web : www.logic?instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com