LOGIC INSTRUMENT : Hyper croissance de 104 % du chiffre d'affaires, résultat opérationnel record de 1M EUR soit 7% des ventes

Igny, le 7 aout 2024

Résultats Financiers du premier semestre 2024

Compte de résultat consolidé en M€ 30/06/2024 30/06/2023 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires 14,6 7,2 7,5 104% Marge Brute 3,6 2,0 1,6 77% % Marge brute sur CA 24,8% 28,5% Autres charges d'exploitation 2,6 1,7 0,9 55% Résultat d'exploitation 1,0 0,4 0,7 - IS -0,3 0,0 Résultat Net consolidé 0,8 0,4 0,4 -

Le groupe Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), réalise un chiffre d'affaires de 14,6M€ sur le premier semestre 2024 contre 7,2M€ pour le S1 2023. Cette très belle performance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument.

La marge brute, à 3,6M€ est en augmentation de 77 %.

Le résultat opérationnel progresse de manière significative à 1,0M€ sur le S1 2024.

Le résultat net consolidé ressort à + 0,8M€ pour le premier semestre 2024.

Eléments Bilanciels en M€

BILAN ACTIF en K€ 30/06/2024 31/12/2023 BILAN PASSIF en K€ 30/06/2024 31/12/2023 Ecart d'acquisition 1,7 1,7 CAPITAUX PROPRES 5,2 4,5 Autres actifs immobilisés 0,2 0,2 Résultat 0,8 0,6 Stock 2,2 2,9 Prov R & Charges 0,3 0,6 Avances et acomptes 0,2 0,1 Emprunts 4,4 5,0 Créances clients 7,7 5,6 Avances & acomptes 2,5 0,4 Autres créances et impôts différés 0,6 0,7 Dettes fournisseurs 1,8 2,1 Disponibilités 5,0 4,6 Autres dettes 2,7 2,6 Total 17,7 15,8 Total 17,7 15,8

L'évolution des postes du bilan résulte essentiellement de la forte activité enregistrée sur la fin du semestre (impact créances clients et avances et acomptes reçus).

Perspectives 2024

La société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et Conditions Extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers.

La société étudie différents scénarii de réindustrialisation sur le territoire français comme la technologie Tempest (1) pour la sécurité des solutions mobiles auprès de la défense.

La société est concentrée pour dépasser 32 M€ de chiffre d'affaires en 2024 et délivrer un EBIT record. La société est à l'écoute des opportunités de croissance externe dans les métiers connexes à ses expertises qui pourraient l'amener à atteindre potentiellement 50M€ de chiffre d'affaires dès l'année 2025.

Contact : Loïc Poirier, poirier@archos.com

(1) Définition de “Tempest”:

Tout matériel ou système, qui traite ou transmet des informations, sous forme électrique, produit des perturbations électromagnétiques. Ces perturbations, qualifiées de signaux parasites, sont provoquées par les variations du régime électrique établi dans les différents circuits qui composent le matériel considéré durant son fonctionnement. Certains de ces parasites peuvent être représentatifs des informations traitées. Leur interception et leur exploitation peuvent permettre de reconstituer les informations. L'interception et l'exploitation des signaux compromettants, en vue de reconstituer les informations traitées, constitue la « menace TEMPEST1 ». Les signaux compromettants peuvent être captés à des distances pouvant atteindre quelques dizaines de mètres pour les parasites rayonnés et même plusieurs centaines de mètres pour les parasites conduits. En outre, des captures de signaux compromettants peuvent être réalisées sur de très longues distances en cas de couplage fortuit avec des émetteurs radioélectriques. La technologie Tempest se concentre sur l'isolation des composants, des pistes, le blindage et capotage des cartes entrée/sortie des sous-ensembles et alimentation.