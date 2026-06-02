LOGIC INSTRUMENT : EUROSATORY 2026 : Logic Instrument présente ses solutions mobiles durcies et son programme TEMPEST

Igny – 2 juin 2026 – À l'occasion d' EUROSATORY , salon international de référence de la défense et de la sécurité, LOGIC INSTRUMENT ( ALLOG – FR0000044943 ) présentera ses dernières solutions informatiques durcies, conçues pour les environnements opérationnels les plus exigeants.

La gamme de produits mobiles durcis

Le groupe mettra en avant sa gamme Fieldbook , composée de tablettes durcies Android et Windows de 8" à 12,2" , modulables et compatibles avec une large gamme d'accessoires terrain, ainsi que son PC portable durci 13,3" IP65 , léger, performant et conçu pour les environnements exigeants.

LOGIC INSTRUMENT présentera également son nouveau Fieldbook LD140 , un lapdock déjà disponible et en cours de déploiement, qui s'inscrit pleinement dans une logique Mobile First . Compatible avec l'ensemble des smartphones prenant en charge ce type d'usage, le LD140 permet de transformer un smartphone en véritable poste de travail mobile, avec écran, clavier, touchpad et connectique, adaptés aux besoins terrain. Son intérêt prend toute sa dimension avec Samsung DeX , qui permet d'exploiter une interface proche d'un environnement PC, tout en conservant la simplicité, la sécurité et la mobilité d'un smartphone professionnel.

En complément de ses propres produits, LOGIC INSTRUMENT exposera une sélection de solutions durcies issues de marques de référence telles que Getac et Durabook , avec leurs dernières nouveautés. Cette offre élargie permet de répondre aux besoins des forces armées, de la sécurité, de l'industrie et des services critiques en matière de mobilité, de robustesse, de connectivité et de continuité opérationnelle.

Le programme TEMPEST au cœur de la souveraineté numérique

Dans un contexte où la protection des informations classifiées et ultra-sensibles constitue un enjeu stratégique, LOGIC INSTRUMENT profitera d' EUROSATORY pour mettre en avant le programme TEMPEST de sa filiale ELEXO .

Ce programme vise à prévenir les risques de compromission par émanations électromagnétiques involontaires des équipements électroniques. Grâce à son expertise en conception, intégration et adaptation d'équipements existants selon les exigences TEMPEST, ELEXO accompagne les forces de défense et les organisations sensibles dans la mise à niveau de solutions informatiques, afin de permettre la manipulation d'informations classifiées en toute confidentialité, y compris dans des environnements exposés.

« Notre présence à EUROSATORY confirme notre rôle de partenaire de confiance pour les forces de défense et de sécurité », déclare Loïc POIRIER PDG du groupe Logic Instrument. « En combinant la robustesse historique de nos terminaux mobiles avec les exigences de pointe du programme TEMPEST, nous offrons une réponse globale et souveraine aux défis technologiques des armées modernes. »

Informations pratiques

L'équipe de Logic Instrument sera ravie de vous accueillir pour vous présenter ses solutions et effectuer des démonstrations en direct.

Dates : 15 au 19 Juin 2026

Lieu : Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

Emplacement : Hall 5b – DE500

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr