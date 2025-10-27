LOGIC INSTRUMENT : Agenda financier : dates de publication du chiffre d'affaires et des résultats financiers de 2025

Igny, 27 octobre 2025 -

Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), leader français des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie, informe que le chiffre d'affaires 2025 du groupe Logic Instrument sera publié le jeudi 29 janvier 2026 après bourse. Les résultats financiers 2025 du groupe seront publiés le jeudi 26 mars 2026 après bourse.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

