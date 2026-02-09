Loews fait état d'une faiblesse trimestrielle due aux problèmes de souscription de la CNA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Loews Corp L.N a fait état lundi d'une faiblesse dans la plupart de ses unités commerciales, y compris dans son activité phare d'assurance, en raison d'une baisse de la souscription qui a été partiellement compensée par des rendements sur investissements.

Le revenu de base de son unité d'assurance a diminué à 317 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 342 millions de dollars un an plus tôt, en raison d'une baisse de la souscription et d'une charge non économique défavorable liée au transfert du portefeuille de pertes liées à l'amiante et à la pollution de l'environnement, a déclaré la société.

Le revenu net d'investissement de Loews a augmenté pour atteindre 714 millions de dollars, contre 696 millions de dollars l'année précédente, en raison de l'augmentation des revenus des titres à revenu fixe résultant d'une base d'actifs investis plus importante et de taux de réinvestissement favorables.

La société opère dans les secteurs de l'assurance, de l'énergie, de l'hôtellerie et de l'emballage par l'intermédiaire d'unités telles que CNA Financial CNA.N , Boardwalk Pipelines, Loews Hotels et Altium Packaging.

La société new-yorkaise tire l'essentiel de ses revenus de CNA Financial, le géant de l'assurance dans lequel elle détient une participation de plus de 90 %, selon les données compilées par LSEG.

Le ratio combiné sous-jacent de l'assureur est passé de 91,4 % à 92,3 %. Un ratio inférieur à 100 % signifie qu'un assureur a gagné plus en primes qu'il n'a payé en sinistres.

Le bénéfice net attribuable à Loews est passé à 402 millions de dollars, soit 1,94 $ par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 187 millions de dollars, soit 86 cents par action, un an plus tôt.

L'augmentation d'une année sur l'autre reflète en grande partie une base de comparaison faible, après que les résultats du trimestre de l'année précédente aient été affaiblis par une charge de 265 millions de dollars pour le règlement des retraites chez CNA Financial CNA.N , a déclaré la société.