Lockheed va fabriquer des intercepteurs Patriot moins chers alors que la demande en matière de défense aérienne explose

par Joe Brock

Lockheed Martin LMT.N a annoncé lundi un intercepteur Patriot moins coûteux, alors que les gouvernements américains et européens recherchent des moyens plus abordables de contrer les attaques massives de missiles et de drones qui sont devenues une caractéristique déterminante des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

Lockheed a indiqué que son nouveau missile PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) coûterait moins de la moitié du prix de ses intercepteurs PAC-3 MSE, dont le coût s'élève à environ 4 millions de dollars par missile, selon les documents budgétaires de l'armée américaine.

L'entreprise a indiqué que la production initiale pourrait débuter en 2028, alors qu'elle avait précédemment estimé ce délai à 36 mois, ajoutant qu'elle prévoyait de développer et de fabriquer cette arme en collaboration avec des partenaires industriels américains et européens.

Afin de réduire les coûts, Lockheed va « réduire la voilure » sur certains des composants les plus onéreux, notamment les moteurs-fusées à propergol solide, qui assurent la propulsion, et les autodirecteurs, ces capteurs qui détectent et suivent les cibles en approche, a déclaré Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, aux journalistes lors du salon aéronautique de Farnborough , en Grande-Bretagne.

Le missile ACE comblerait le fossé entre les intercepteurs de drones à faible coût et le PAC-3 MSE, le principal intercepteur du système Patriot, qui utilise une technologie sophistiquée de « hit-to-kill » (destruction par impact) pour détruire les menaces entrantes par impact direct plutôt que de s'appuyer sur une ogive explosive traditionnelle.

«L'ACE est conçu pour s'attaquer à des cibles à respiration atmosphérique, c'est-à-dire des aéronefs et des missiles de croisière, des missiles balistiques à courte portée, ainsi que certains types de missiles balistiques à portée intermédiaire», a précisé M. Cahill.

«Ce missile n'est pas conçu pour intercepter des drones», a-t-il ajouté.

Le lieu choisi pour cette annonce souligne les efforts déployés par les entreprises américaines de défense pour tirer parti du boom du réarmement européen alimenté par la guerre menée par la Russie en Ukraine , alors même que les gouvernements européens cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains et à développer la production locale de défense.

«Mon intention est d'introduire une capacité et de la transformer rapidement, par exemple, en un missile entièrement d'origine européenne. Fabriqué en Europe», a déclaré M. Cahill, ajoutant qu'il était en pourparlers avec plusieurs pays européens dont il n'a pas révélé les noms.

«Ce sera véritablement le missile de l'Europe», a-t-il déclaré.

Le système Patriot est devenu l'une des armes de défense aérienne les plus recherchées au monde depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Kyiv attribue aux batteries Patriot le mérite d'avoir contribué à défendre les villes contre les attaques de missiles balistiques russes , tandis que le président ukrainien Volodimir Zelensky a lancé à plusieurs reprises des appels pour obtenir davantage de lanceurs et d'intercepteurs alors que Moscou intensifie ses frappes aériennes.

La demande a également été stimulée par les échanges de missiles entre l'Iran, les États-Unis et Israël, ainsi que par l'instabilité générale dans le Golfe, ce qui a mis à rude épreuve les stocks d'armes de défense aérienne de pointe et mis en évidence les goulots d'étranglement dans la production au sein de l'industrie de défense occidentale.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))