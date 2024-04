Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: ventes en hausse de 14% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que ses ventes nettes ont atteint 17,2 Mds$ au 1er trimestre 2024, un chiffre en hausse de près de 14% par rapport à la même période un an plus tôt.



La société constate une hausse d'activité dans chacune de ses divisions, avec +10% pour l'activité Space, +9% pour l'activité aéronautique, +25% pour Missile & Fire Controle et +16% pour Rotary & Mission Systems.



Le résultat opérationnel total consolidé est quasiment stable, à 2029 M$ (il était de 2037 M$ un an plus tôt).



Le bénéfice net s'établit finalement à 1,54 Md$ (vs 1,69 Md$ au 1er trimestre 2023), en repli de 8,8%, et laisse apparaître un BPA de 6,39$ contre 6,61$ un an plus tôt (ou 6,33$ en données ajustées, contre 6,43$ douze mois plus tôt).



Dans ce contexte, Lockheed Martin confirme ses objectifs avec des ventes nettes attendues entre 68,5 et 70 Mds$ en 2024 pour un BPA compris entre 25,65 et 26,35 $.



Jim Taiclet, président-directeur général de Lockheed Martin, salue 'le bon début d'année' et rappelle que la société a généré 'un solide flux de trésorerie de près de 1,3 milliard de dollars, tout en prenant des mesures énergiques pour renforcer davantage [la] capacité de production'.





