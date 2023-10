Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: vente de 3 Super Hercules aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 12:57









(CercleFinance.com) - Le ministère de la Défense nationale de la République des Philippines a annoncé l'acquisition de trois nouveaux avions de transport tactiques C-130J-30 Super Hercules auprès de Lockheed Martin dans le cadre d'une vente commerciale directe.



En choisissant le C-130J, les Philippines rejoignent 21 autres pays qui comptent sur le Super Hercules pour répondre aux besoins des missions de transport aérien tactique.



Les trois appareils devraient être livrés en 2026.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE 0.00%